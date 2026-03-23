110km.ru: слово «фура» пришло из немецкого языка, где означало большую крытую повозку

В среде российских водителей термин «фура» давно стал привычным обозначением для крупных грузовых автомобилей. Однако мало кто задумывается, откуда появилось это слово и почему длинномерные грузовики в России называют именно так. Подробности раскрыл сайт 110 km.ru .

Изначально слово «фура» пришло из немецкого языка, где в XIX веке «fuhre» означало большую крытую повозку, запряженную лошадьми. В России этот термин стали использовать для обозначения различных видов грузового транспорта. «Фурами» называли не только армейские крытые повозки, но и обычные телеги, в которые запрягали волов или даже верблюдов.

Когда эпоха гужевого транспорта ушла в прошлое, слово не исчезло. Оно плавно перешло в обиход водителей и стало неофициальным названием для грузовых автомобилей, добавил Piter TV.