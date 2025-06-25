Золошлаковые отходы начнут применять при производстве стройматериалов в Сибири

В России ежегодно образуется 19 млн тонн золошлаковых отходов. При этом утилизируется пока их незначительная часть. Соглашение, направленное на развитие применения таких отходов в строительстве и промышленности, подписали 24 июня 2025 года Российский экологический оператор и ООО «Сибирская генерирующая компания» (СГК).

«РЭО подписал соглашение с крупнейшим производителем золошлаковых отходов в России — Сибирской генерирующей компаний. Наше сотрудничество позволит превратить золошлаковые отходы в источник стабильных поставок техногенного грунта для дорожной отрасли и производителей стройматериалов», — сообщила генеральный директор ППК РЭО Ирина Тарасова.

Стороны договорились о совместной работе в рамках федерального проекта «Экономика замкнутого цикла», а также отраслевых программ «Применение вторичных ресурсов и вторичного сырья из отходов в промышленном производстве» и «Применение вторичных ресурсов, вторичного сырья из отходов в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства на 2022–2030 годы». Основное внимание в сотрудничестве компаний будет уделено повышению доли утилизации золошлаков в регионах, поиску эффективных технологических решений, а также усилению инвестиционной привлекательности таких проектов.

«Соглашение с Российским экологическим оператором — это не просто формальность, а по-настоящему важный шаг к созданию устойчивой экономики замкнутого цикла в России, поскольку за плечами обеих компаний стоят успешные реализованные проекты. Мы уверены, что совместная работа позволит нам создать новые возможности для бизнеса и экономики в целом. Мы готовы делиться опытом и внедрять лучшие практики в области переработки золошлаков, чтобы обеспечить экологическое благополучие для будущих поколений. Только действуя в формате стратегического партнерства можно добиться целей федерального проекта „Экономика замкнутого цикла“ и Энергетической стратегии Российской Федерации», — отметил председатель Совета директоров СГК Юрий Малявкин.