Зимняя погода со снегом сохранится в Москве до конца недели

Зимняя погода в Москве сохранится до конца текущей недели, с четверга температура станет положительной, однако в ночное время суток возможны морозы до — 8 градусов. Об этом «Интерфаксу» сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Погода будет зимней в течение всей недели, но она будет соответствовать концу февраля — началу марта. Если сравнивать с пятницей, когда в Москве и Подмосковье было до +20 градусов, то погода откатилась назад по климатическим рельсам почти на 2,5 месяца», — сказал он.

Синоптик уточнил, что днем 8 апреля в Москве может потеплеть до +1 градуса, а в среду — похолодать до — 4.

Кроме того, научный руководитель Гидрометцентра России спрогнозировал продолжение выпадения осадков в Московском регионе. По его данным, снег продолжится, после чего его сменит дождь. Выпавший снег сохранится до конца недели, добавил Вильфанд.

Ранее за сутки в Москве выпало до 38% от месячной нормы осадков.