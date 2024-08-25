Жуткого монстра нашли на пляже в Приморье. Он оказался ядовитой рыбой
«Восток-медиа»: в Приморье на пляж выбросило ядовитую рыбу фугу
Жители Партизанского района Приморья обнаружили на пляже рыбу фугу, в которой содержится смертельно опасный яд тетродоксин. Об этом сообщил сайт «Восток Медиа».
Местные жители высказали опасения, что ядовитую рыбу могут съесть домашние животные. Журналисты напомнили, что яд фугу может вызвать тяжелые отравления даже в небольших количествах, поэтому прикасаться к ней не стоит. Токсин содержится не только в мясе экзотической рыбы, но и в коже с иглами.
В августе фугу покусала рыбака в реке Сучан в Приморье. Мужчина поймал необычную рыбу и оставил ее на суше, после чего она раздулась и выпустила иглы. Рыболов заснял фугу на камеру, а затем отпустил ее обратно в реку. В какой-то момент он снова схватил фугу руками, и та его укусила.