Жуткого монстра нашли на пляже в Приморье. Он оказался ядовитой рыбой

Местные жители высказали опасения, что ядовитую рыбу могут съесть домашние животные. Журналисты напомнили, что яд фугу может вызвать тяжелые отравления даже в небольших количествах, поэтому прикасаться к ней не стоит. Токсин содержится не только в мясе экзотической рыбы, но и в коже с иглами.

В августе фугу покусала рыбака в реке Сучан в Приморье. Мужчина поймал необычную рыбу и оставил ее на суше, после чего она раздулась и выпустила иглы. Рыболов заснял фугу на камеру, а затем отпустил ее обратно в реку. В какой-то момент он снова схватил фугу руками, и та его укусила.