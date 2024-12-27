Жителям Польши посоветовали не открывать окна и не ходить на прогулки

Жителей некоторых районов на юге Польши попросили не выходить на прогулки и не проветривать помещения из-за смога. Такое предупреждение выпустили в Правительственном центре безопасности (RCB), сообщило РИА «Новости» .

«На 27 декабря прогнозируется плохое качество воздуха в диапазоне твердых частиц PM10 (смог). Откажитесь от активности на улице», — уточнили власти.

Предупреждение действует для жителей ряда районов Силезского, Опольского, а также Нижнесилезского воеводств.

Пыль, которая содержится в смоге, может состоять из соединения серы, азота, органических соединений, тяжелых металлов, диоксинов и аллергенов.

Сильный смог в ноябре накрыл северные штаты Индии и даже сделал «невидимым» дворец Тадж-Махал. Это произошло из-за пожаров на сельскохозяйственных полях, когда фермеры сжигали остатки урожая в рамках подготовки к новым посадкам.