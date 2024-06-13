Жители Урала сдали на переработку 7 млн пластиковых бутылок за год

Челябинская компания «Люкс Вода» собрала 7 миллионов пластиковых бутылок от жителей Урала за 2023 год. В Российском экологическом операторе отметили следование компании принципам экономики замкнутого цикла.

«Организация полного производственного цикла от розлива воды до переработки используемой тары — это прогрессивный шаг, который демонстрирует не только ответственность компании перед окружающей средой и следование принципам экономики замкнутого цикла, но и обеспечивает устойчивое производство и может привлечь больше потребителей благодаря своим экологическим инициативам», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

За каждую сданную бутылку покупатели получают 1 рубль на карту постоянного клиента и могут потратить на воду, продукты питания и кулеры. Сдать бутылки можно тремя способами: в фирменных магазинах Челябинска, Екатеринбурга, Кургана, Магнитогорска и других городах Урала, при доставке, а также в аппараты по розливу воды.

«Это уникальное для нашей страны решение, которое отлично дополняют городскую инфраструктуру раздельного сбора отходов. „Умные аппараты“ совмещают сразу две технологии: розлив воды, а также прием PET-тары по принципу привычных многим фандоматов. Только покупатели этой сети за год сдают на переработку 7 миллионов пластиковых бутылок. Такой показатель был зафиксирован в 2023 году», — отметил заместитель генерального директора по региональному развитию и инфраструктуре РЭО Евгений Карелов.

Ежегодно компания перерабатывает около 500 тонн пластика в PET-гранулы, из которых потом делают синтепон, нетканое полотно и другие изделия.