Жители ХМАО сдали миллион килограммов вторсырья в экоцентры «Югра Собирает»

Сеть экоцентров «Югра Собирает» отметила трехлетие: за это время жители Ханты-Мансийска, Нижневартовска и Сургута сдали на переработку уже миллион килограммов вторсырья. Проект реализуется при поддержке АО «Югра-Экология» и стал важной частью формирования экологической культуры в регионе.

«Мы видим, что жители все активнее включаются в раздельный сбор. Когда на территории есть удобная инфраструктура, экологические привычки формируются быстро. Экоцентры становятся точками притяжения: сюда приходят семьями, чтобы вместе заботиться о природе. Это хороший пример того, как региональные проекты помогают всей стране двигаться к экономике замкнутого цикла», — подчеркнули в пресс-службе РЭО.

Экоцентры «Югра Собирает» объединяют функции пунктов приема отходов и образовательных площадок. Ежегодно здесь проходят занятия для более чем 10 тысяч школьников: ребят учат сортировать отходы, рассказывают, какие материалы можно переработать, и как из них создаются новые полезные вещи. Жители округа активно приносят пластик, стекло и макулатуру, сокращая объемы отходов, которые попадают на полигоны. Сегодня в проект вовлечены около 50 городов и поселений Югры.