Жители Архангельской области сдали 175 тысяч батареек на переработку

С начала 2026 года жители Поморья собрали на переработку 175 тысяч батареек общим весом 3,5 тонны. Экологическую акцию реализуют правительство региона и регоператор «ЭкоИнтегратор» при поддержке РЭО реализуют в регионе уже пять лет. За это время на переработку отправили более 70 тонн опасных отходов.

Партия уже поступила на завод по обработке и переработке опасных отходов «НЭК» в Ярославской области. Сдать батарейки можно в 130 пунктах по всей Архангельской области. Боксы находятся в магазинах «Пятерочка», школах, администрациях и в торговых центрах.

За 2025 год удалось собрать около 7 миллионов батареек весом в 21 тонну. Примечательно, что это на 6 тонн больше, чем в 2024-м.

Параллельно в Архангельске и Северодвинске развивается сбор упаковки от лекарственных препаратов. Такие отходы принимают в «Точках сбора» волонтеры движения «Начни с себя, Поморье». Блистеры направляются на переработку вместе с батарейками.

«Мы поддерживаем инициативы регионов, работающие на развитие циклической экономики. Созданная в Архангельской области система обращения с элементами питания работает без привлечения бюджетных средств и продолжает развиваться», — сказали в пресс-службе РЭО.