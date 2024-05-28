Жителей Кубани предупредили о ливнях и сильном ветре

На Кубани ожидаются сильные порывы ветра и ливни. Региональный главк МЧС предупредил местных жителей о возможном повышении уровня воды в реках.

«С 28 мая, а также в течение суток 29 мая местами в крае ожидается сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра», — указали в ведомстве.

Порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду. На малых реках и водотоках юго-западных притоков реки Кубань юго-восточной территории края, а также реках Черноморского побережья ожидаются подъемы уровня воды. В ведомстве уточнили, что местами вода может достичь неблагоприятных отметок. А на участке от Анапы до Магри в среду возможны смерчи над морем.

Спасатели призвали жителей следить за оповещениями о погоде, а при возникновении ЧС обращаться в экстренные службы по единому номеру 112.

В Курганской области до сих пор борются с последствиями паводка. Подтопленными, по данным на утро 28 мая, остались 68 жилых домов.