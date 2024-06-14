«Зеленый фургон» РЭО будет работать все выходные на Grounded Ultra в Лужниках

Российский экологический оператор стал экопартнером молодежного фестиваля Grounded Ultra. В рамках партнерства РЭО совместно с Группой ЭкоЛайн организует раздельный сбор отходов (РСО) на площадке и откроет «Зеленый фургон».

«Молодежь всегда в авангарде экологической повестки и трендов. Все больше молодежных мероприятий уделяет внимание устойчивому развитию, принципам экономики замкнутого цикла, популяризации экопривычек, в частности раздельному сбору отходов. РЭО всегда рад поддержать такие мероприятия», — сообщил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

Совместно с Группой ЭкоЛайн РЭО организует систему РСО на фестивале, а также откроет мастерскую переработки «Зеленый фургон», где участники смогут увидеть на наглядных примерах, как устроена экономика замкнутого цикла.

При поддержке РЭО и Группы ЭкоЛайн в «Зеленом фургоне» пройдет лекция призера «Зеленой премии» и эксперта по переработке пластика и РСО, основателя компании «Инфинити Пластик» Алексея Коковкина. Лекция «Мастерская переработки. Профессия будущего» состоится 15 июня в 14:45.

В рамках экопартнерства РЭО разместит на территории фестиваля свои арт-объекты из вторсырья.

«Зеленый фургон» будет работать все время проведения Grounded Ultra с 12:00 до 23:00 15 и 16 июня в Лужниках в Москве.

Билеты на фестиваль по ссылке.