Зеленый фургон приедет на РЭФ-2024

«Зеленый фургон — это интерактивная зона, в которой можно увидеть, как из отходов получается новая продукция. Мастерская пользуется популярностью на всех мероприятиях, на которых открывается. Уже тысячи людей убедились на наглядных примерах, что отход — это ресурс, который можно возвращать в оборот, согласно принципам экономики замкнутого цикла», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

В Зеленом фургоне будет установлено специальное оборудование для переработки пластиковых отходов — крышек от бутылок (материал — ПНД).

Измельчить крышки в мелкую крошку предлагается на велошредере. Если крышек много, то подключают электрический шредер. Затем, используя инжектор, волонтеры мастерской плавят пластиковую крошку, а раскаленную массу заливают в пресс-форму. Пресс-форма завершает процесс переработки, после чего расплавленный пластик охлаждается и принимает требуемую форму.

«С начала года фургон уже посетил 6 городов, где стал важной просветительской точкой на крупных фестивалях и форумах. На РЭФ фургон будет уже во второй раз и вновь продемонстрирует участникам полный цикл переработки пластика. Помимо мастер-классов гости фургона смогут сыграть в шахматы, полностью изготовленные из вторичного сырья, и увидеть другие изделия из переработанного пластика», — поделился сопредседатель Движения «Экосистема» Андрей Руднев.

Как правило, посетители фургона изготавливают различные сувениры, значки и брелоки.

Мастерская будет работать все дни проведения форума и будет расположена напротив центрального входа в главном корпусе СберУниверситета.

В 2024 году РЭФ проходит 7–9 октября, форум включает в себя Молодежный день и деловую программу. Подробности о мероприятии — на сайте Российского экологического оператора.