«Зеленые» закупки обсудили на заседании Ассоциации «Ресурс» в рамках РЭФ-2024
Ассоциация содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс» провела 8 октября заседание на полях Российского экологического форума (РЭФ). Одной из главных тем обсуждения стали «зеленые» закупки.
«Тема „зеленых“ закупок была особенно актуальна на прошедшем заседании ассоциации. Любое внедрение вторичного сырья, его замена — это, к сожалению, всегда удорожание. Нужно исследовать и подобрать технологию использования и долю вторичного сырья без потери качества итоговой продукции. Могут потребоваться изменение оборудования и усложнение налаженных цепочек поставок. Поэтому вторичка может не выдержать рыночной конкуренции с продукцией, которая идет по налаженной схеме производства, на этапе внедрения точно. Проведение регулируемых зеленых закупок — путь к созданию рынка. Государство и муниципалитеты таким образом подтверждают свой курс на достижение результатов по показателям важных национальных целей, и предсказуемый спрос стимулирует бизнес вкладываться в это направление», — отметила исполнительный директор «Ресурса» Валерия Гулимова.
Члены ассоциации также обсудили, как верифицировать и подтвердить, что заявленный процент вторсырья действительно использован. Участники заседания обратили внимание на подходы к стандартизации, применению верифицированных добровольных стандартов и систем сертификации. Например, система добровольной сертификации грунтов для закупок для благоустройства в Московском регионе работает давно. Опытом поделился член ассоциации АНО «Московский экологический регистр».
На заседании говорили о системных проблемах «зеленых» закупок: отсутствии категорий изделий в справочнике для проектной и сметной документации на стадии формирования проекта благоустройства; необходимости проведения широкого информирования и приоритезации для ответственных лиц требований Постановления о обязательной закупке изделий из вторичных материалов; нежелании включать продукцию из нетрадиционных материалов в проекты; отсутствии информирования специалистов о свойствах изделий из вторичных отходов как альтернативе традиционным, дереву, металлу.
Ассоциация содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс» — объединение отраслевых организаций в сфере обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами. Создана в августе 2021 года по инициативе и при поддержке РЭО. В настоящее время объединяет 170 организаций из 73 регионов.