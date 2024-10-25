«Зеленые» закупки обсудили на заседании Ассоциации «Ресурс» в рамках РЭФ-2024

«Тема „зеленых“ закупок была особенно актуальна на прошедшем заседании ассоциации. Любое внедрение вторичного сырья, его замена — это, к сожалению, всегда удорожание. Нужно исследовать и подобрать технологию использования и долю вторичного сырья без потери качества итоговой продукции. Могут потребоваться изменение оборудования и усложнение налаженных цепочек поставок. Поэтому вторичка может не выдержать рыночной конкуренции с продукцией, которая идет по налаженной схеме производства, на этапе внедрения точно. Проведение регулируемых зеленых закупок — путь к созданию рынка. Государство и муниципалитеты таким образом подтверждают свой курс на достижение результатов по показателям важных национальных целей, и предсказуемый спрос стимулирует бизнес вкладываться в это направление», — отметила исполнительный директор «Ресурса» Валерия Гулимова.

Члены ассоциации также обсудили, как верифицировать и подтвердить, что заявленный процент вторсырья действительно использован. Участники заседания обратили внимание на подходы к стандартизации, применению верифицированных добровольных стандартов и систем сертификации. Например, система добровольной сертификации грунтов для закупок для благоустройства в Московском регионе работает давно. Опытом поделился член ассоциации АНО «Московский экологический регистр».

На заседании говорили о системных проблемах «зеленых» закупок: отсутствии категорий изделий в справочнике для проектной и сметной документации на стадии формирования проекта благоустройства; необходимости проведения широкого информирования и приоритезации для ответственных лиц требований Постановления о обязательной закупке изделий из вторичных материалов; нежелании включать продукцию из нетрадиционных материалов в проекты; отсутствии информирования специалистов о свойствах изделий из вторичных отходов как альтернативе традиционным, дереву, металлу.

Ассоциация содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс» — объединение отраслевых организаций в сфере обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами. Создана в августе 2021 года по инициативе и при поддержке РЭО. В настоящее время объединяет 170 организаций из 73 регионов.