«Зеленые» офисы впервые появятся в России

Российский экологический оператор совместно с Роскачеством запустил проект по добровольной сертификации «Зеленый офис». Теперь компании, которые хотят создать экологически эффективный офис, смогут пройти сертификацию по разработанному РЭО стандарту. Он устанавливает требования к параметрам и характеристикам «зеленого» офиса.

«В 2022 году РЭО разработал стандарт „Зеленый офис“, направленный на создание экологичных офисов. В нем собраны требования, следование которым позволит организациям создать благоприятный микроклимат для сотрудников, внедрять экологическую инфраструктуру, а также экономить природные ресурсы, которые используются в офисе. Использование стандарта позволит организациям сформировать имидж экологически ответственной компании, а главное — снизить воздействие на окружающую среду и уменьшить антропогенный след», — сказал гендиректор РЭО Денис Буцаев.

Стандарт включает комплекс технических и мотивационных мер, которые помогут сформировать экологическую политику компании и сберечь ресурсы офиса. В стандарт входят требования к физическим факторам на рабочих местах, энергоэффективность и энергосбережение, ресурсосбережение (водные и лесные ресурсы), корпоративная политика, офисное пространство и обустройство, критерии оценки экологичности офиса.

Роскачество расширило область аккредитации на стандарт «Зеленый офис» и приступило к обработке заявок на сертификацию от крупных компаний. Первые организации, подтвердившие экологичность своего офисного пространства, появятся в России уже в ближайшее время.

«Основная цель сертификации по стандарту „Зеленый офис“ — минимизировать экологические риски в рамках офисного пространства. Прохождение процедуры сертификации — это возможность для компаний не на словах, а на деле продемонстрировать реальную заботу и о сотрудниках, и об экологии, что обеспечит, в том числе, и весомое конкурентное преимущество. Учет экологических аспектов деятельности и принципов устойчивого развития давно перестал быть данью моде, а стал необходимостью для ответственных организаций. Роскачество уже приступило к сертификации объектов, в числе которых офисы крупных игроков из разных отраслей экономики», — отметил руководитель Роскачества Максим Протасов.

Подробнее о том, как создать экологически эффективный офис, можно узнать в разделе «Зеленый офис» на сайте РЭО.