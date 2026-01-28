Зеленая премия РЭО помогла расширению линии переработки вторсырья

Краснодарская компания «Реплавим» заняла третье место в номинации «Экологическое предпринимательство» на Зеленой Премии в прошлом году. Призер направил полмиллиона рублей на допоборудование для мастерской переработки пластика.

«Реплавим» работает в индустрии экологичного дизайна с 2022 года. По технологии производства полного цикла компания создает влагостойкую мебель для бизнеса из вторичного пластика. В частности, для цветочных магазинов, кофеен, парковых зон, а также ванных комнат.

Зеленая премия от РЭО позволила модернизировать линию переработки пластика. Теперь расширены возможности создания объектов с помощью экструдеров (машин для изготовления изделий путем выдавливания пластичного материала через формующее отверстие).

Кроме того, в компании занимаются экопросвещением жителей, проводят экскурсии на производство и так далее. Все это позитивно влияет на людей в области обращения с отходами.