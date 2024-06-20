Заур Абдурахимов: рейтинг пользователей появится на цифровой платформе по торговле вторсырьем

«В сентябре прошлого года Российский экологический оператор запустил электронную торговую площадку для покупки и продажи вторсырья. Эта платформа оказалась востребованной среди участников отрасли обращения с отходами. Работа ЭТП основана на принципах экономики замкнутого цикла и направлена на исключение недобросовестных игроков из отрасли, а также служит удобным инструментом для реализации РОП», — отметил глава РЭО Денис Буцаев.

Рейтинг пользователя будет формироваться на основе количества сделок и выставленных лотов, подтвержденных мощностей. Также будет учитываться соблюдение всех условий при выходе на сделку.

«ЭТП продолжает развиваться и совершенствоваться. Участники отрасли обращения с отходами все чаще выбирают нашу площадку по торговле вторсырьем для совершения сделок, исполнения нормативов в рамках расширенной ответственности производителей (РОП) и подсчета экосбора. Рейтинг позволит выявлять наиболее надежных контрагентов и будет строиться на основе нескольких критериев», — сообщил руководитель ЭТП РЭО Заур Абдурахимов.

Электронная торговая площадка по купле-продаже вторичных материальных ресурсов была создана в сентябре 2022 года, зарегистрироваться на ней можно по ссылке.