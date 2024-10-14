Заседание Экспертного совета по устойчивому развитию РЭО прошло на РЭФ-2024

Модерировала заседание руководитель экспертно-аналитический платформы ИНФРАГРИН, председатель экспертного совета РЭО Светлана Бик.

«Займы стали основным финансовым инструментом РЭО для инвестиций в инфраструктуру сферы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) и экономики замкнутого цикла. На заседании мы обсудили проблематику верификации зеленых займов публично-правовых компаний. РЭО предложил рассмотреть вопрос о подготовке пакета локальных методических и процедурных документов на основе таксономии зеленых и адаптационных проектов и иных нормативных документов по проведению внутренней экспертной верификации зеленых займов РЭО с учетом особенностей организационно-правового статуса компании», — сообщил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

«На полях РЭФ традиционно проходит заседание Экспертного совета по устойчивому развитию РЭО. Конечно, смотрим на то, что сделано: выпущен Отчет об устойчивом развитии за 2023 год, получен высокий ESG-рейтинг, рассмотрен пакет локальных нормативных актов по рискам и инвестициям, коллеги по климатическому направлению подготовили первые методики климпроектов», — отметила Светлана Бик.

Участники заседания также обсудили развитие зеленых инвестиций РЭО и системы подготовки специалистов в сфере экономики замкнутого цикла.

Отчет об устойчивом развитии РЭО за 2023 год размещен на сайте компании в разделе «Документы».

ESG-рейтинг на уровне ESG-АА, что означает «очень высокий уровень соответствия экологическим, социальным и управленческим стандартам», был присвоен РЭО в сентябре 2024 года.