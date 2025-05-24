Занесенная в Красную книгу птица застряла в автосалоне на юге Москвы

Птица козодой залетела в открытые двери автосервиса на Варшавском шоссе на юге Москвы и не смогла найти выход. Об этом 360.ru сообщил источник.

Этот вид пернатых занесен в Красную книгу, поэтому сотрудники не решились самостоятельно помочь крылатому гостю выбраться из помещения. На место выехали спасатели.

Для Москвы козодои — большая редкость. Они пролетают столицу только во время весенней миграции и обычно останавливаются в Ботаническом саду.

В 2018 году козодой также застрял в московском автосервисе на Дубровке и провел в помещении пять дней. Спас его московский орнитолог и фотограф-анималист Владимир Горячев.

В комментарии 360.ru он рассказал, что козодои — ночные птицы, а главное — умелые маскировщики. Когда они находятся на дереве, то практически полностью сливаются с корой. При этом козодои — хищники и питаются насекомыми, лягушками и мелкими ящерицами. Спасенного пернатого Горячев выпустил на волю в парке «Лосиный остров».