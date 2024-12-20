Законопроект о вывозе ТКО с труднодоступных территорий принят в Госдуме

Законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон „Об отходах производства и потребления“ и Федеральный закон „Об охране окружающей среды“ в части урегулирования обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) на труднодоступных территориях приняли в третьем чтении в Госдуме. В доработке документа принимали участие представители Российского экологического оператора.

«Сегодня, 18 декабря, в Госдуме прошел третье чтение законопроект, который позволит решить проблемы вывоза отходов, в том числе твердых коммунальных, на труднодоступных территориях. В нем же объясняется, что к таким местам относятся территории, где сложно организовать транспортировку отходов, нет круглогодичного транспорта, а сортировки и перерабатывающие предприятия находятся слишком далеко. На таких территориях разрешат дольше хранить отходы на специальных станциях — 12 месяцев вместо 11, как раньше. Правила для них установит Правительство РФ», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Вводятся особенности, позволяющие реже вывозить с труднодоступных территорий отходы 1 и 2 классов опасности.

«Законопроект № 120890–8 дает определение, что такое труднодоступные территории. По сути, это изолированные зоны, не имеющие автомобильных дорог вовне. Перечень таких зон регионы утвердят в территориальных схемах по согласованию с РЭО и Росприроднадзором. Само по себе определение очень важно — оно позволит включать нужные положения в санитарные правила (периодичность вывоза ТКО) и в другие документы. Также дано определение перегрузок, разрешено включать их в тарифы при условии, что общие расходы на транспортирование будут снижаться», — добавил заместитель генерального директора РЭО по правовым вопросам и аналитическому сопровождению работы с федеральной схемой Алексей Макрушин.

Также законопроект предлагает сделать продажу вторсырья более прозрачной. Все вторичные ресурсы и вторичное сырье, которые образуются у региональных операторов и владельцев сортировок, необходимо будет продавать на биржах или электронных площадках, интегрированных с государственной системой учета ТКО (ФГИС УТКО). Таким образом, все данные о вторсырье будут заноситься в единую систему.

Законопроектом предлагается создать экономические стимулы для компостирования органических отходов. Компостирование — производство искусственного грунта — теперь тоже отнесено к утилизации и будет регулироваться, а также получать тарифы. При этом до компостирования требуется максимально извлекать вторичные ресурсы.

Законопроект в Госдуму внесло Государственное Собрание (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия). Он дорабатывался на площадке Комитета ГД по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды с участием РЭО и Минприроды России.