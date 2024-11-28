Законопроект о трехлетнем моратории для мусоровозов прошел первое чтение в Госдуме

Законопроект о трехлетнем моратории на штрафы за перегруз мусоровозов прошел первое чтение в Госдуме. Пленарное заседание проходило 27 ноября. В подготовке документа принимали участие специалисты Российского экологического оператора.

«Вопрос, связанный с максимальной нагрузкой на ось мусоровоза, обсуждается довольно долго, и вот, теперь он получил развитие в виде законопроекта, который уже прошел первое чтение в Госдуме. Проблема с превышением нагрузки на ось распространяется на 70% мусоровозов в России. Возчики фактически работают, рискуя получить штрафы, которые варьируются от 250 до 400 тыс. рублей. При этом любая модификация мусоровоза при полной его загрузке приводит к превышениям нормы, и даже незаполненный мусоровоз максимально приближен к предельным весовым параметрам, ограничивающим его выезд на дороги общего пользования. Решить проблему позволит временный мораторий и параллельная работа с промышленниками по разработке машин, которые могли бы удовлетворять требованиям законодательства в будущем», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Мораторий распространяется на тяжеловесные транспортные средства, используемые для транспортировки твердых коммунальных отходов (ТКО), масса которых с грузом или без груза и нагрузка на ось которых более чем на 10% превышают допустимую массу транспортного средства и допустимую нагрузку на ось.

После принятия законопроекта мораторий будет введен до 1 января 2028 года.

Законопроект предлагает внести изменения в закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».