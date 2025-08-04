Вывоз отходов организовали еще в 39 отдаленных населенных пунктах Архангельской области

Региональный оператор «ЭкоИнтегратор» начал оказывать услугу по вывозу твердых коммунальных отходов (ТКО) еще в 39 деревнях, поселках и селах Архангельской области. Речь идет о труднодоступных и удаленных территориях, жители которых впервые получили возможность регулярно избавляться от накопившихся отходов.

«Организация регулярного вывоза отходов в отдаленных населенных пунктах — важный шаг к выравниванию экологических условий для всех жителей региона. Это особенно значимо для северных территорий, где природная среда требует особой бережности. Российский экологический оператор продолжит сопровождать расширение охвата услугой, чтобы каждый человек, независимо от места проживания, получал качественный сервис по вывозу ТКО», — сообщили в пресс-службе ППК РЭО.

В рамках расширения маршрутов в 12 районах области — Вельском, Верхнетоемском, Котласском, Красноборском, Мезенском, Онежском, Пинежском, Плесецком, Приморском, Устьянском, Холмогорском и Шенкурском — регулярный вывоз отходов стал доступен для 2,5 тысячи человек. Несмотря на сложную логистику, работы организованы так, чтобы обеспечить вывоз даже из малонаселенных пунктов, где проживает несколько десятков человек.

Сегодня «ЭкоИнтегратор» обслуживает уже 1771 населенный пункт. Общий охват населения Архангельской области по услуге обращения с ТКО достиг 97,2%.