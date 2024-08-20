Выставка «Зеленый квадрат» пройдет в Казани

«Экспозиция, представленная на выставке „Зеленый квадрат“ в Казани, включает в себя 32 арт-объекта на тему экологии и антропогенного влияния на нее. Этим проектом мы хотим обратить внимание людей на важность сбора и переработки отходов и участия каждого в заботе об окружающей среде и построении экономики замкнутого цикла», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Впервые «Зеленый квадрат» выставлялся на фестивале «Таврида.АРТ» в Крыму с 26 по 28 июля. В августе арт-объекты отправились в город Мелитополь.

В Татарстане выставка пройдет с 27 августа по 8 сентября в Галерее современного искусства ГМИИ РТ по адресу: Казань, улица Карла Маркса, 57.

«Выставленные экспонаты не только красивые и завораживающие: там и современный хай-тек, и мифические существа, и апокалиптические образы — но каждый из них наполнен глубинным смыслом, отражает какую-то острую экологическую проблему. Например, „Рукотворное чудо света“ — пирамида из пластиковых отходов — показывает, что полимеры — отличный строительный материал, который можно и нужно использовать повторно, чтобы экономить природные ресурсы. Вызывающий ужас арт-объект „Большая вода“ посвящён проблеме загрязнения пластиком океана. А яркий „Амурский Тигр“ обращает внимание на сокращающуюся популяцию», — сказал PR-директор РЭО Дмитрий Бойко.

Арт-объекты «Зеленого квадрата» были созданы финалистами одноименного конкурса, организованного РЭО и арт-кластером «Таврида» в 2024 году.