Выставка «Зеленый квадрат» открылась в Нижнем Новгороде

«Чтобы заботиться о природе, в том числе развивать экономику замкнутого цикла и перерабатывать отходы, необходимо участие каждого. Такие проекты привлекают внимание людей к экологическим проблемам, заставляют задуматься о влиянии человека на окружающую среду и, возможно, поменять свои привычки», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

В экспозицию, которая представлена в Нижнем Новгороде, вошло 16 арт-объектов.

Выставка пройдет в рамках Фестиваля экологии, где запланированы мастер-классы, лекции, а также показ фильма о защите окружающей среды.

«В 2024 году РЭО совместно с арт-кластером „Таврида“ организовал конкурс „Зеленый квадрат“. Его финалисты создали произведения искусства, которые и вошли в экспозицию. Выставка уже экспонировалась в Мелитополе Запорожской области и в Казани. Теперь арт-объекты смогут увидеть жители Нижнего Новгорода», — сказал PR-директор РЭО Дмитрий Бойко.

Экспозиция организована РЭО в партнерстве с арт-кластером «Таврида» и при поддержке правительства Нижегородской области, Министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области, Русского музея фотографии и галереи искусств ЛУНА, а также ООО «Нижэкология- НН».

«На этой выставке показано, как вторичные материальные ресурсы можно использовать в различных видах деятельности, в частности как предмет искусства. Это очень важно, потому что нужно сокращать захоронение отходов, такая задача стоит перед всеми субъектами нашей страны. Поэтому я считаю, что такие выставки должны быть, это вклад в экопросвещение нас, наших детей и повышение экологической культуры», — сказал министр экологии и природных ресурсов Нижегородской области Денис Егоров.

Выставка пройдет в Нижнем Новгороде с 11 сентября по 1 октября в Доме архитектора по адресу Верхне-Волжская наб., д. 2.