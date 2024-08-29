Выставка «Зеленый квадрат» открылась в Казани

Российский экологический оператор организовал в Казани выставку арт-объектов из вторсырья «Зеленый квадрат», посвященную экологическим проблемам.

«Экспозиция включает 32 арт-объекта на тему экологии и антропогенного воздействия на окружающую среду. В заботе о природе, которая в том числе включает построение экономики замкнутого цикла, возвращение отходов в оборот, важно участие каждого человека. А такие проекты помогают привлечь внимание людей», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Арт-объекты были созданы финалистами одноименного конкурса, организованного РЭО и арт-кластером «Таврида» в 2024 году.

«Выставленные экспонаты отражают различные экологические проблемы, такие как загрязнение океана пластиком, сокращение популяции животных и использование полимеров в качестве строительного материала», — сказал PR-директор РЭО Дмитрий Бойко.

Выставка проходит в Казани с 27 августа по 8 сентября в Галерее современного искусства ГМИИ РТ.