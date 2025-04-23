Выставка достижений циклической экономики в строительстве пройдет в рамках Дня демонтажника

Российский экологический оператор выступит информационным партнером Дня демонтажника — 2025, который пройдет 26 июня на полигоне Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ) в Московской области. Впервые в рамках мероприятия будет работать выставка достижений экономики замкнутого цикла в строительстве.

«В России уже есть опыт вовлечения вторичных ресурсов в экономику, и особое внимание уделяется строительной отрасли — одной из самых ресурсоемких. Узнать больше об этом опыте можно будет на выставке достижений экономики замкнутого цикла в строительстве, которая пройдет при поддержке РЭО. Напомню, что в рамках федерального проекта „Экономика замкнутого цикла“ в нашей стране реализуется отраслевая программа. В ней указаны амбициозные задачи: использовать к 2030 году не менее 40% вторсырья в производстве строительных материалов. Для достижения таких показателей необходима системная работа и участие каждого», — сообщила генеральный директор ППК РЭО Ирина Тарасова.

Выставка достижений экономики замкнутого цикла в строительстве пройдет в рамках третьего Дня демонтажника. На ней участники покажут переработку отходов строительства и сноса, презентуют продукцию, произведенную из вторичного сырья.

Третий день также будет включать мероприятия для механиков и механизаторов подрядных организаций: тест-драйв, соревнования на моторику, по алмазной резке и сверлению, обучающие семинары от поставщиков спецтехники и оборудования.

День демонтажника — единственное демонстрационное событие в отрасли для профессионалов по сносу и рециклингу. Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке.