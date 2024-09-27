Выставка арт-объектов «Зеленый квадрат» пройдет на площадке РЭФ-2024

«Интеграция творческих инициатив в деловую программу мероприятий РЭО стала уже традицией. Не первый год на полях РЭФ можно увидеть арт-объекты, и этот симбиоз искусства и экологии позволяет привлечь внимание как можно большего количества людей к актуальным проблемам отрасли обращения с отходами. В 2024 году участников РЭФ ждет выставка „Зеленый квадрат“, которая выросла из одноименного конкурса, который мы проводили ранее в 2024 году. Уверены, что работы не оставят участников форума равнодушными», — отметил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

Конкурс «Зеленый квадрат», организованный РЭО и арт-кластером «Таврида», прошел в преддверии Всемирного фестиваля молодежи (ВФМ) в 2024 году. Финалисты создали экспонаты, которые стали выставляться в различных городах. Первая выставка «Зеленый квадрат» прошла на Фестивале молодого многонационального искусства «Таврида.АРТ», затем в Мелитополе, Казани, Нижнем Новгороде.

«После Нижнего Новгорода выставка отправится на площадку проведения РЭФ. Приедут все те же арт-объекты, что находятся в Нижнем. Например, это „Большая вода“ Елены Славных, работа посвящена проблемам загрязнения океанов пластиком, „Амурский Тигр“ Лао Яна и Ярославы Карпуниной о проблеме сокращения популяции амурского тигра, „Средства массовой пластификации“ Анастасии Хозяшевой и многие другие», — сообщил PR-директор Департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко.

Подробнее об арт-объектах можно почитать по ссылке.

В 2024 году РЭФ проходит 7–9 октября, форум включает в себя Молодежный день и деловую программу. Подробности о мероприятии — на сайте Российского экологического оператора.