Выездное заседание Консорциума РЭО впервые прошло на молодежном экофоруме на Камчатке

Заседание Консорциума по научно-методологическому обеспечению перехода к экономике замкнутого цикла (ЭЗЦ) впервые прошло в выездном формате. Оно состоялось 21 августа в рамках деловой программы Всероссийского молодежного экологического форума «Экосистема. Заповедный край» платформы Росмолодежь.События в Камчатском крае.

Члены Консорциума обсудили, какие запросы к подготовке кадров, проведению исследовательских работ и разработке новых образовательных продуктов существуют со стороны реального сектора экономики в связи с переходом к ЭЗЦ и что вузы могут предложить от себя.

«В 2021 году РЭО и еще 15 организаций основали Консорциум, чтобы переход к экономике замкнутого цикла получил качественное научно-методологическое сопровождение. Совместно мы не только готовим квалифицированных специалистов в сфере ЭЗЦ, но также привлекаем лучших ученых для исследований, внедряем инновационные технологии, помогаем выпускникам, педагогическому и научному сообществу. В 2024 году мы направили наши усилия на развитие образовательной среды Консорциума, и проведение выездного заседание на площадке молодежного экологического форума неслучайно. Для нас важно не просто выстраивать новую парадигму взаимодействия внутри отрасли, но и получать обратную связь от молодого поколения, на которое мы возлагаем основные надежды в построении циклической экономики», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

В заседании приняли участие представители организаций-членов Консорциума, они выступили с докладами. Регион на заседании представлял заместитель председателя Правительства Камчатского края Павел Ясевич.

«Мы высоко ценим наше сотрудничество и видим значительный потенциал для дальнейшего развития совместных проектов в области замкнутого цикла экономики. Особенно ценно, что мы говорим не только о технологиях, но также и о кадрах в свете вступления КаМГУ имени Витуса Беринга в консорциум. Уверен, что наше сотрудничество позволит достичь значимых результатов, которые принесут пользу не только нашему региону, но и стране в целом», — сказал зампред.

Заместитель генерального директора АО «Корпорация Экополис» Илья Федоров обозначил необходимость создания единой информационной системы информирования об ЭЗЦ и отметил, что необходимо проводить работу с жителями и активнее вовлекать их в ЭЗЦ. «Экополис» занимается утилизацией бытовой техникой, при этом почти 70% образователей отходов бытовой техники — физические лица.

Заместитель директора — руководитель экологических проектов ООО «НЭК» Ирина Степанычева обозначила, что необходимо повышать престиж профессий в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), так как среди молодежи есть те, кого отталкивает слово «мусор», и большинство молодых людей из-за этого предпочитает работодателей из других сфер.

Профессор кафедры «Охрана окружающей среды» Пермского национального исследовательского политехнического университета Наталья Слюсарь предложила создать Атлас уникального оборудования членов Консорциума.

Заместитель директора по научной работе института экологии Российского университета дружбы народов им. П. Лумумбы Елена Яценко от лица вуза выразила готовность продвигать на международном уровне инициативы по формированию экономики замкнутого цикла, которые представляют члены Консорциума.

Заведующая кафедрой «Экономики природопользования» института экономики и управления Уральского федерального университета им. Б. Н. Ельцина Елена Магарил обозначила необходимость включения базовой дисциплины «Экология» в учебные планы всех образовательных программ в качестве регионального компонента, а также заявила, что вузам необходимо предусмотреть прикладные экологические дисциплины на старших курсах образовательных программ бакалавриата и специалитета.

Также вузы поделились своим опытом взаимодействия с отраслевыми партнерами. Руководитель проектов Управления научной политики МГТУ им. Н. Э. Баумана Татьяна Сахратова рассказала об опыте взаимодействия с «Эколайном» (КПО Восток) и форматах взаимодействия с отраслевыми партнерами, а заведующая научной лабораторией «Перспективные композиционные материалы и технологии» РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Масталыгина — о работе лаборатории и перспективных исследованиях, которые проводятся по инициативе отраслевых партнеров.

С докладом о роли Камчатского государственного университета в сохранении уникальной экосистемы Камчатского края и подготовке специалистов в сфере охраны окружающей среды также выступила и. о. ректора Камчатского государственного университета им. В. Беринга Ольга Ребковец.

Все изложенные предложения, а также возникшие в ходе заседания вопросы будут учтены в последующей работе Консорциума.

Заседание Консорциума проходило в рамках деловой программы Всероссийского молодежного экологического форума «Экосистема. Заповедный край» платформы Росмолодежь.События.

РЭО основал Консорциум «Экономика замкнутого цикла» в 2021 году. В него вошли представители науки, образования, промышленности и отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Работа консорциума направлена на подготовку узких специалистов в области экономики замкнутого цикла, поддержку педагогического и научного сообщества, внедрение новых технологий. В консорциум могут входить научные и образовательные организации, приверженные принципам формирования экономики замкнутого цикла.