Выборы регоператоров прошли в 13 регионах

С начала года в 13 субъектах РФ прошли конкурсы на отбор региональных операторов. Эти компании отвечают за вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) и их транспортирование до объектов сортировки, утилизации или захоронения.

«Регоператоры являются ключевыми участниками системы обращения с ТКО. На них возложена функция по вывозу коммунальных отходов с контейнерных площадок, важно, чтобы эта услуга выполнялась своевременно. С начала года состоялось 32 конкурса в таких регионах, как Алтайский край, Воронежская область, Краснодарский край, Магаданская область, Оренбургская область, Республика Алтай, Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Ростовская область, Свердловская область, Ставропольский край, Ульяновская область, Хабаровский край», — сообщил заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев.

В восьми субъектах (Алтайский край, Воронежская, Магаданская, Свердловская, Ульяновская области, Республика Алтай, Ставропольский, Хабаровский края) конкурс состоялся в 17 зонах деятельности региональных операторов. В Республиках Дагестан и Ингушетия конкурсный отбор не состоялся (был отменен в связи с отсутствием заявок) и будет организован дополнительно.

Продолжается отбор регионального оператора в Оренбургской области. Заявки принимаются до 18 августа 2025 года.

«По итогам мониторинга РЭО на июль 2025 года, в России существует 274 зоны деятельности регоператоров. Из них в 264 зонах коммунальную услугу оказывают 184 регоператора. Как правило, регоператоров выбирают на 10 лет, однако если они участвуют (инвестируют) в строительство (реконструкцию) объектов обращения с ТКО, то по решению правительства региона статус регионального оператора может быть однократно продлен еще на 5 лет», — добавили в пресс-службе РЭО.