Вузы консорциума РЭО обсудят роль университетов в развитии экономики замкнутого цикла

Представители вузов, вошедших в Консорциум по научно-методологическому обеспечению перехода к экономике замкнутого цикла, примут участие в отраслевой сессии на Российском экологическом форуме (РЭФ).

«Высшие учебные заведения стали играть значимую роль в процессе перехода к экономике замкнутого цикла. Именно в стенах университетов можно всецело заниматься развитием навыков и компетенций, необходимых для работы в условиях экономики замкнутого цикла. Кооперация образовательных учреждений, бизнеса, государства и общества позволит внедрять инновационные решения, способствующие снижению вреда для окружающей среды», — отметил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

В ходе сессии будут рассмотрены такие вопросы, как роль университетов в подготовке специалистов, способных работать в условиях экономики замкнутого цикла; роль университетов в формировании культуры устойчивого развития; образовательные программы и методики обучения, направленные на развитие навыков и компетенций в области экономики замкнутого цикла; сотрудничество университетов с бизнесом, правительством и обществом для разработки и внедрения инновационных решений в сфере экономики замкнутого цикла.

Сессия по треку «Кадры» состоится 8 октября. В ней примут участие глава РЭО Денис Буцаев, ректор РЭУ им Г. В. Плеханова Иван Лобанов, ректор Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» Алевтина Черникова, ректор Российского государственного университета им. А. Н. Косыгина Валерий Белгородский, ректор Челябинского государственного университета Сергей Таскаев, генеральный директор ООО «ЭКОМАШГРУПП» Александр Пугин, проректор по взаимодействию с органами государственной власти и работе с инвестиционными проектами Севастопольского государственного университета Алексей Беляков.

РЭО основал Консорциум по научно-методологическому обеспечению перехода к экономике замкнутого цикла в 2021 году. Всего в него вошли 24 вуза, а также отраслевые компании и ключевые игроки отрасли обращения с отходами.

В 2024 году РЭФ проходит 7–9 октября, форум включает в себя Молодежный день и деловую программу. Подробности о мероприятии — на сайте Российского экологического оператора.