Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту 2,5 километра

МЧС Сахалина: на Курилах вулкан Эбеко рано утром выбросил пепел на высоту 2,5 км

Действующий вулкан Эбеко на Курильском острове Парамушир выбросил пепел на высоту 2,5 километра. Пепловый шлейф распространился на расстояние более пяти километров на северо-восток. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Сахалинской области.

Пепловый выброс произошел рано утром 3 сентября, информация об этом поступила в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Сахалинской области от Сахалинской группы оперативного реагирования на вулканические извержения ДВО РАН.

В ЕДДС сообщили, что в Северо-Курильске, что в семи километрах от вулкана Эбеко, пеплопада не наблюдается. Жители не жаловались на запах сероводорода, угрозы жизнедеятельности населения нет.

«Международные трассы движения воздушных судов в районе вулкана не проходят. В районе вулкана зарегистрированных туристических групп нет», — уточнили в МЧС.

Предыдущий раз Эбеко выбросил пепел на высоту 1,5 километра 18 июля. Шлейф распространился в югo-западном направлении на расстояние более пяти километров.