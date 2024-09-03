Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту 2,5 километра

МЧС Сахалина: на Курилах вулкан Эбеко рано утром выбросил пепел на высоту 2,5 км

Michael Runkel/http://imagebroker.com/#/search/
Фото: Michael Runkel/http://imagebroker.com/#/search//Global Look Press

Действующий вулкан Эбеко на Курильском острове Парамушир выбросил пепел на высоту 2,5 километра. Пепловый шлейф распространился на расстояние более пяти километров на северо-восток. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Сахалинской области.

Пепловый выброс произошел рано утром 3 сентября, информация об этом поступила в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Сахалинской области от Сахалинской группы оперативного реагирования на вулканические извержения ДВО РАН.

В ЕДДС сообщили, что в Северо-Курильске, что в семи километрах от вулкана Эбеко, пеплопада не наблюдается. Жители не жаловались на запах сероводорода, угрозы жизнедеятельности населения нет.

«Международные трассы движения воздушных судов в районе вулкана не проходят. В районе вулкана зарегистрированных туристических групп нет», — уточнили в МЧС.

Предыдущий раз Эбеко выбросил пепел на высоту 1,5 километра 18 июля. Шлейф распространился в югo-западном направлении на расстояние более пяти километров.

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