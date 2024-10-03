Вторую жизнь продукции из стекла обсудят на партнерской сессии «Сибстекла» на РЭФ-2024

Российский экологический оператор в партнерстве с ООО «Сибстекло» проведет 9 октября сессию «Круговорот стекла: от сбора до утилизации» на Российском экологическом форуме (РЭФ).

«Каждый год в России образуется 5 млн тонн стекольных отходов, но во вторичный оборот попадает менее 20%. Связано это с нехваткой утилизационных мощностей и мусороперерабатывающих заводов, отсутствием системы раздельного сбора стеклоотходов на уровне домохозяйств. Также существуют проблемы, связанные с выполнением закона о совершенствовании механизма расширенной ответственности производителей (РОП). Данную проблематику предлагаем обсудить на сессии, которую проведем на РЭФ в партнерстве с компанией „Сибстекло“», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

На панельной сессии планируется рассмотреть проблемы получения статуса утилизатора, предложить системные решения на федеральном уровне по ответственности за раздельный сбор, выработать алгоритм взаимодействия утилизаторов стекла с органами региональной и муниципальной власти и региональными операторами.

В сессии примут участие президент Национального объединенного совета предприятий стекольной промышленности «Стеклосоюз» Виктор Осипов, председатель комитета по развитию производства и потребления стеклянной тары «Стеклосоюза» Антон Мор, председатель совета «Союз российских пивоваров» Даниил Бриман, исполнительный директор МА «Сибирское соглашение» Елена Шулепова.