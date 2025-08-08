Вторая жизнь пластика: Ирина Тарасова посетила испытательный полигон компании СИБУР

Лаборатория оснащена современным оборудованием, которое позволяет исследовать поведение пластика на протяжении всего жизненного цикла — от получения гранулы с заданными свойствами и качеством и изготовления полимерного изделия до возврата его в новый хозяйственный оборот после переработки.

Именно здесь, в своем московском научном центре компания СИБУР тестировала и апробировала технологии для производства собственного материала под брендом Vivilen rPET, производство которого налажено на заводе «ПОЛИЭФ» в Башкирии. Материал содержит до 30% переработанного сырья из полиэтилентерефталата (ПЭТ-флекса). Сырье будет в том числе поставляться в производственный комплекс ООО «Сансара» в Челябинской области. На создание этого предприятия Российский экологический оператор выделил 1,8 млрд рублей.

«Функционирование таких научно-исследовательских центров позволит обеспечить расширение спроса на продукты из переработанного пластика. Также это способствует популяризации моноупаковки, то есть из одного вида пластика. Ее легче переработать, — отметила гендиректор ППК „РЭО“ Ирина Тарасова. — Более того, с 2027 года производители и импортеры будут отвечать за весь объем производимой и импортируемой упаковки. А это значительно повышает спрос на перерабатываемые полимерные материалы».

Эксперты компании рассказали также о применении переработанного пластика в различных отраслях — строительстве, производстве экологической упаковки, медицине — и продемонстрировали образцы готовой продукции, полученной из вторичного сырья.

РЭО поддерживает научно-исследовательское направление в области вовлечения вторичного сырья, для этого в том числе в каждом экопромышленном парке будет создан научно-технический центр для прикладных исследований. Взаимодействие с СИБУР станет важным шагом для масштабирования компетенций в экономике замкнутого цикла.