Вторая экостанция из Альбома лучших практик по раздельному сбору отходов открылась в Волгоградской области

Компания Grass открыла в Волгограде экостанцию, которая круглосуточно принимает девять видов вторсырья. Первый такой пункт, который вошел в Альбом лучших практик по раздельному накоплению отходов (РНО) Российского экологического оператора, уже более года работает в соседнем городе Волжском.

«Мы рады, что в регионе есть не только неравнодушные жители, которые сортируют отходы, но и социально ответственные компании, которые поддерживают создание комплексной инфраструктуры обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО)», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Интерес горожан к пункту в Волжском превзошел ожидания компании-инициатора, поэтому она приняла решение о масштабировании проекта.

При этом каждая экостанция имеет свои особенности. Например, в Волгограде гостей встречает витрина с арт-инсталляцией на тему загрязнения рек. Территория вокруг пункта благоустроена плиткой, которая на 30% состоит из вторсырья. Причем весь этот пластик собран в экостанции в Волжском. Всего в плитку было переработано больше 1000 кг пластиковых отходов.

Обе экостанции оборудованы солнечными панелями, которые позволяют снизить потребление энергии из невозобновляемых ресурсов на 70%.

«Создание удобных современных пунктов приема вторичных ресурсов — это важный шаг, не только в развитии инфраструктуры обращения с отходами, но и в формирование культуры раздельного сбора отходов, без которой сложно быстро достичь высоких показателей по переработке», — отметил заместитель генерального директора по региональному развитию и инфраструктуре РЭО Евгений Карелов.

Круглосуточно от жителей на переработку принимаются картон, макулатура, металл, алюминиевая, HDPE и PET-тара, полипропилен, бытовая техника и текстиль.

В 2024 году РЭО выпустил Альбом лучших практик. Он состоит из двух частей, в них рассказывается о пунктах сбора вторсырья в российских городах. Ознакомиться с ним можно по ссылке.