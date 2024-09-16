Всероссийскую акцию «Вода России» поддержали волонтеры во Фрязине

Волонтеры компании «Газпромнефть — смазочные материалы» в рамках всероссийской акции «Вода России» провели уборку на берегу озера Большого во Фрязине. Всего в порядок привели 20 гектаров.

Также сотрудники вместе с предприятиями Фрязина организовали масштабные акции по уборке главных рекреационных зон города и просветительские спектакли для детей, в которых рассказали, как важно сохранять природные ресурсы.

«Всероссийскую акцию „Вода России“ мы поддерживаем уже несколько лет, поскольку заинтересованы в системной и последовательной помощи, которая позволяет достигать реальных результатов», — заявил гендиректор компании Анатолий Скоромец.

Он добавил, что только за 2024 год более 500 волонтеров компании приняли участие в социальных, экологических и спортивных проектах.

Замглавы городского округа Фрязино Виктория Оганезова поблагодарила крупные предприятия за помощь.

«Чистые и благоустроенные территории — неотъемлемая часть ландшафтов наукограда. Делать их такими помогают, в частности, подобные экологические акции, в которых объединяются усилия всех сторон», — заявила она.

Оганезова назвала участие крупных предприятий в этом примером ответственного отношения к формированию комфортной среды для жизни.

В общей сложности в рамках проекта в России очистили свыше 10 тысяч водоемов и собрали более 10 миллионов мешков мусора. В нем приняли участие 9,5 миллиона человек из всех регионов.