Всероссийский молодежный экологический форум стартовал на Камчатке

Всероссийский молодежный экологический форум «Экосистема. Заповедный край» стартовал на Камчатке. Представители российских и международных организаций могут обсудить в его рамках, в том числе в формате без галстуков, инновационные технологии и роль чистой энергии в достижении устойчивого развития.

«Есть очень простой образ, который мы все можем запомнить: каждая третья лампочка на Камчатке горит от геотермальной энергии. А наша задача — довести эту долю примерно до 40–42% уже в ближайшие 5–10 лет», — рассказал губернатор края Владимир Солодов.

Темой пленарной сессии стали «Чистая энергия в устойчивом развитии и перспективы для молодежи». На ней выступил директор направления по реализации государственных и отраслевых программ в сфере экологии госкорпорации «Росатом» Андрей Лебедев.

Он рассказал, что на долю атомной энергетики в России приходится до пятой части всей производимой электроэнергии, а за рубежом по отечественным проектам сооружают больше 40 энергоблоков.

«Такое мировое лидерство Росатома невозможно без „зеленой“ компоненты и соблюдения высочайших стандартов экологической и социальной ответственности», — подчеркнул топ-менеджер.

Кроме того, в рамках форума участники обсудили рекультивацию бывших свалок и полигонов, формирование новых образов экологической повестки, а впоследствии планируют обсудить подходы к развитию профессий и экопросвещению.