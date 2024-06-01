Воздух в Подмосковье прогреется до +31 градуса в первый день лета

Жара и грозы в московском регионе продолжатся в первый день лета. Температура воздуха в столице достигнет +30 градусов, в Подмосковье столбик термометра поднимется до +31, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Его процитировали «Метеовести» .

Синоптик отметил, что Москва 1 июня начнет ощущать влияние передней части приближающегося с запада циклона.

«Вместе с южными потоками в атмосфере в регион продолжат поступать хорошо прогретые и неустойчивые воздушные массы, вызывая кратковременные дожди, а во второй половине дня возможны локальные грозы и град», — предупредил он.

По словам Леуса, скорость северо-восточного ветра достигнет максимум восьми метров в секунду, при грозе он будет порывистым. Атмосферное давление будет около нормы — 748 миллиметров ртутного столба.

Несмотря на жару, москвичам лучше пока не купаться в водоемах, считает руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Он с осторожностью отнесся к информации Гидрометцентра о том, что вода в них прогреется до +23 градусов, уточнив, что речь идет, скорее всего, о прудах и мелководных озерах. В реках же пока холоднее — по мнению Шувалова, лучше подождать хотя бы три-четыре дня, а в идеале — до следующих выходных.