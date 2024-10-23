Вовлечение сельхозотходов в циклическую экономику обсудили на РЭФ-2024

Результаты перехода к экономике замкнутого цикла в отрасли сельского хозяйства обсудили на сессии «Существует ли вторая жизнь у отходов сельского хозяйства и побочных продуктов животноводства в XXI веке» Российского экологического форума (РЭФ) 9 октября.

«Первые результаты реализации отраслевой программы „Применение вторичных ресурсов и вторичного сырья из отходов в сфере сельского хозяйства на 2022–2030 годы“ показали необходимость кооперации исполнителей федерального, регионального уровня государственной власти РФ, сельхозтоваропроизводителей, компаний, владеющих технологиями утилизации отходов сельского хозяйства, отраслевых союзов, общественных объединений и учреждений, заинтересованных в изменении ситуации в экологическом сегменте сельскохозяйственной отрасли», — отметил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

В сессии приняли участие первый заместитель председателя Совета по развитию экономики замкнутого цикла ТПП РФ Елена Семилетова, руководитель рабочей группы по органическим удобрениям Совета ТПП РФ по развитию экономики замкнутого цикла и экологии, генеральный директор ООО «АИК» Михаил Меламед, член правления промышленного кластера Республики Татарстан — координатор отраслевого комитета «Сельскохозяйственное и дорожно-строительное машиностроение» Артур Полев, генеральный директор ООО «Обезвреживание отходов» Алексей Леонов, исполнительный директор Ассоциации содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс» Валерия Гулимова.

Участники сессии обменялись идеями и рекомендациями по механизмам внедрения высокотехнологичного оборудования в субъектах РФ с учетом разных климатических зон страны и сезонных периодов работы. Спикеры рассказали участникам о современных высокотехнологичных решениях не только для крупных сельхозтоваропроизводителей, но и для мелких крестьянско-фермерских хозяйств.

В приветственном слове заместитель руководителя департамента экономики замкнутого цикла Святослав Удинцев обратил особое внимание на недостаточное использование и внедрение наилучших доступных технологий в сфере утилизации отходов сельского хозяйства, побочных продуктов животноводства, а также на слабую организацию этой работы на местах и повсеместное применение устаревших методов лагунного перепревания при утилизации отходов сельского хозяйства.

Как отметила модератор Елена Семилетова, необходима экосистема взаимодействия, обязательное сопровождение пилотных проектов, определение рынка сбыта с обобщением всей экспертизы реализации отраслевой программы и регулярное обсуждение в отрасли механизмов удаления административных барьеров. Семилетова отметила, что в 2025 году в рамках РЭФ необходимо организовать бизнес-игру для сельхозтоваропроизводителей.

Ежегодно в России образуется более 300 миллионов тонн отходов сельского хозяйства и побочных продуктов животноводства, из которых возможно произвести 15 миллионов тонн органических удобрений. По оценкам РЭО, объем рынка составляет порядка 300 миллиардов рублей, что должно дополнительно привлечь новых игроков в развитие отрасли утилизации сельского хозяйства в Российской Федерации, сообщил Михаил Меламед.

Создание в Республике Татарстан отрасли производства биогаза имеет несколько основных преимуществ: импортозамещение, использование зеленой энергии, а также исключение экологических рисков для сельхозтоваропроизводителей. Реализация «пилотного» проекта в Менделеевском районе Татарстана позволит в будущем создать 43 биогазовых станции, по одной — в каждом районе Республики. Проект обеспечит сбор и утилизацию всех отходов сельского хозяйства и побочных продуктов животноводства региона, отметил Артур Полев.

Спикеры акцентировали внимание на том, что без личной заинтересованности глав республик и руководителей регионов невозможно положительно осуществить этапы выполнения мероприятий при реализации «пилотных» проектов, по вовлечению вторичных ресурсов и вторичного сырья из отходов сельского хозяйства и побочных продуктов животноводства в хозяйственный оборот.

Гендиректор «Обезвреживание отходов» Алексей Леонов презентовал комплексные системы обращения с отходами сельского хозяйства и побочными продуктами животноводства, как твердой и жидкой фракции. По его словам, при утилизации жидкой фракции сельхозтоваропроизводители достигли значимых результатов при использовании шланговой системы и дополнительной аэрации, при этом твердая фракция требует внедрения более современных технологий, которые необходимо предложить отраслевому сообществу.

«Необходима организация государственного контроля за обращением с отходами сельского хозяйства и побочными продуктами животноводства, что позволит в реальном времени сельхозтоваропроизводителю внедрять наилучшие доступные технологии», — добавила Валерия Гулимова.

Для широкого круга специалистов в отрасли сельского хозяйства, сельхозтоваропроизводителей, сельхозпереработчиков предложены меры экономической поддержки, в том числе со стороны РЭО за счет «зеленого финансирования», которое используется при реализации других программ и других мероприятий компании.

В рамках исполнения мероприятий отраслевых программ сформированы «пилотные» проекты по применению вторичных ресурсов и вторичного сырья, перечень перспективных НИОКР для развития технологической инфраструктуры, предложены законодательные изменения в части утилизации отходов сельского хозяйства и побочных продуктов животноводства.

Эксперты РЭО обсудили с представителями регионов важность своевременной финансовой поддержки со стороны ППК, в том числе на первых этапах реализации отраслевой программы и масштабирования результатов «пилотных» проектов для широко круга потребителей в разных регионах Российской Федерации.