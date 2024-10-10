Вопросы экологического просвещения подрастающего поколения обсудили на РЭФ-2024

«Экопросветительская деятельность обрела небывалый масштаб с запуском реформы. Речь не только о молодых, коими является большинство экоактивистов, нам важно создавать рабочие инструменты просвещения, которые заинтересуют людей любого возраста», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Исполняющая обязанности генерального директора Центра просветительских инициатив Минпросвещения России Светлана Кутукова отметила необходимость приобщения подрастающего поколения к экологической повестке.

«Бережное отношение к природе, безусловно, очень важно прививать ребятам с самого раннего возраста. Мы хотим донести до них те нормы поведения, которые потом станут базовыми. Если ребенок с детства будет учиться любить природу, то, будучи взрослым, он будет с уважением относиться и к своей стране. Это важная часть гражданского воспитания — осознание, что защита природы — это не только личное дело, но и вклад в общественное благополучие. Эти принципы помогают формированию активных и ответственных граждан», — сказала Кутукова.

Она также рассказала, что в этом году Центр впервые провел Всероссийскую олимпиаду «Чемпионы по призванию» среди учителей труда и экологии. Задания были разработаны на основе материалов от РЭО. По итогам двух туров были определены 30 лучших учителей. Награждение прошло в рамках IV Всероссийского форума классных руководителей на стенде РЭО и ЦПИ, который стал одним из самых популярных на форуме. Победителей поздравил министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.

На сессии уделили внимание методикам формирования экологического мышления у подрастающего поколения. Эксперты рассказали о важности создания единой системы экологического образования для детей по всей стране. Участники мероприятия также отметили важность привлечения бизнеса и корпораций к процессу экологического воспитания детей.