Волонтеры собрали 100 кубов отходов в «Усадьбе Демьяново» при поддержке РЭО

Российский экологический оператор и движение «Экосистема» провели 1 июня творческий субботник в музее «Усадьба Демьяново». Волонтеры собрали 100 кубов отходов на территории усадьбы, расположенной в городе Клин Московской области.

«Чистые города начинаются с каждого из нас, а участие в субботниках и внедрение принципов экономики замкнутого цикла способствуют созданию экологической культуры, прививают людям экопривычки, что впоследствии помогает сократить отходы и сохранить больше природных ресурсов. Благодарим всех принявших участие в прошедшем субботнике», — сказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

В мероприятии приняли участие более 250 добровольцев, в том числе «Волонтеры Подмосковья», представители Министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области (МИСК), Сбера, Росатома, Движения Первых, волонтеры-экологи движения «Делай!» и местные жители.

«Благодаря участию волонтеров с территории старинной усадьбы удалось вывезти 100 кубов отходов. Такие мероприятия помогают не только облагораживать места, но и продвигают идеи экологического образа жизни среди населения и организаций», — добавил сопредседатель движения «Экосистема» Андрей Руднев.

Также добровольцы восстановили историческую липовую аллею и клумбу, посетили мастер-классы, экоспорт от группы «ЭкоЛайн» и выставку проектов «Экосистемы».

Вывозом отходов занимался региональный оператор «ЭкоПромСервис».