Волонтеры смогут получать баллы ЕГЭ за участие в акциях РЭО

Участие в экоакциях и мероприятиях, организованных при поддержке Российского экологического оператора, будут засчитано как волонтерские часы, которые можно использовать для накопления баллов при поступлении в вузы.

«Согласно закону о добровольчестве, дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в высшие учебные заведения можно получить за волонтерство. Например, если вы участвовали в мероприятиях, проводимых при поддержке РЭО и зарегистрированных на „Добро.рф“, то можете накопить больше волонтерских часов, необходимых для получения баллов. Близится пора экзаменов, и мы хотим призвать будущих студентов активнее участвовать в экомероприятиях. Таким образом они не только повысят свой шанс поступить в вуз, но и внесут вклад в защиту окружающей среды, реформу отрасли по обращению с отходами и формирование экономики замкнутого цикла в нашей стране», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Волонтерские часы будущие студенты могут накопить, участвуя добровольцами и помогая в организации таких мероприятий, как молодежный день Российского экологического форума (РЭФ), открытие очного этапа Зеленой премии, а также экоакций в рамках образовательных школ, съездов экоцентров, экскурсий, мероприятий победителей Зеленой премий, различных субботников.

Чтобы получить дополнительные баллы к ЕГЭ за волонтерство, нужно приложить к документам для поступления выписку из личной электронной книжки волонтера (ЛЭКВ). В ней должно быть зафиксировано не менее 20 часов опыта. Затем нужно связать подтвержденную учетную запись на «Госуслугах» с профилем на платформе «Добро.рф». Затем подать заявление в вуз онлайн через «Госуслуги». Данные о волонтерской деятельности передадут автоматически. В зависимости от вуза за волонтерство можно получить от 1 до 10 дополнительных баллов. Список вузов и количество баллов, которое они начисляют, доступны на платформе «Добро.рф».