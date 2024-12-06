Военный эксперт Никулин заявил, что кипячение воды не поможет избавиться от микропластика

Сегодня микропластик представляет серьезную угрозу для здоровья человека. Его частицы содержатся в воде, пище и по цепочке попадают в организмы людей, что провоцирует развитие опухолей. Отказ от разогрева еды в пластиковой посуде поможет минимизировать риски, считает военный эксперт Игорь Никулин. Об этом он заявил в беседе с Общественной Службой Новостей.
Специалист отметил, что с помощью кипячения воды избавиться от микропластика невозможно. Лучше отдать предпочтение фильтрации. Кроме того, при выборе посуды стоит остановиться на стеклянных или керамических вариантах.
Никулин добавил, что все утверждения о существовании якобы безопасного вида пластика не несут научных обоснований.
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