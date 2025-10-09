Власти субъектов начнут планировать количество мусоровозов в цифровой системе

«Раньше расчет количества техники часто делался вручную и с большим количеством допущений. Теперь регионы получили доступ к новому удобному цифровому инструменту, который показывает реальную потребность в мусоровозах. Это позволит точнее планировать работу операторов и эффективнее выстраивать всю систему обращения с отходами», — отметил заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев.

Система учитывает маршруты движения, расстояния до объектов, графики их ввода в эксплуатацию, перечень объектов, источники образования отходов, а также количество отходов в разные годы.

Функционал доступен региональным органам власти, федеральным ведомствам и Российскому экологическому оператору.