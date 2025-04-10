Власти регионов смогут мониторить полигоны онлайн через цифровую систему РЭО

«В 2024 году РЭО запустил систему мониторинга объектов размещения ТКО. В первую очередь она поможет прогнозировать и предупреждать возможные проблемы на полигонах. В 2022–2024 годах мы создали 998 цифровых моделей полигонов с помощью воздушного лазерного сканирования. Благодаря этому регионы могут самостоятельно определять сроки эксплуатации объектов размещения ТКО», — сообщила генеральный директор РЭО Ирина Тарасова.

Чтобы узнать, сколько еще может работать полигон, и создать его 3D-модель, используют дроны с мобильным лазерным сканером (лидаром). Сначала дрон облетает полигон и собирает данные. Затем на их основе строят цифровую модель: точную карту, текстуры, планы, накладывают проектные документы. С ее помощью определяют остаточную вместимость, срок службы и возможные нарушения — например, если отходы вышли за границы участка или фильтрат попал не туда.

Созданные трехмерные модели позволили определить ключевые параметры объектов: предельную остаточную вместимость объектов, накопленные объемы отходов, высотные отметки, крутизну углов откосов. Также они позволили зафиксировать статус соблюдения организациями норм действующего российского законодательства в области обращения с отходами.

«Создание системы мониторинга ТКО стало большим шагом на пути к импортозамещению. Это первое программное обеспечение РЭО, которое внесено Минцифры России в реестр отечественного ПО. Теперь региональные власти смогут анализировать работу полигонов в режиме онлайн и предотвращать возможные риски», — сообщил заместитель генерального директора по цифровизации РЭО Алексей Буров.

Чтобы получить доступ к системе, необходимо перейти по ссылке fly.reo.ru и пройти регистрацию, после чего на электронный адрес будет направлено письмо с логином и паролем для входа в систему. После регистрации станут доступны результаты воздушного лазерного сканирования всех объектов, находящихся на территории необходимого субъекта РФ.

Руководство пользователя по работе в системе мониторинга ТКО можно найти на официальной странице воздушного лазерного сканирования сайта РЭО.