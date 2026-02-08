Власти Флориды уничтожили тысячи замерзших зеленых игуан
Во Флориде после резкого похолодания власти усыпили более пяти тысяч игуан. Об этом сообщило The Guardian.
Из-за падения температуры ниже нуля зеленые игуаны начали замерзать, теряли подвижность и буквально падали с деревьев. Власти разрешили их экстренный отлов, и за два дня жители и службы по борьбе с вредителями сдали 5 195 рептилий, которых затем гуманно усыпили.
Большинство игуан собрали на юге штата, в том числе в районах Санрайз, Текеста, Форт-Майерс и во Флорида-Кис. В комиссии напомнили, что зеленые игуаны — инвазивный вид, который вредит инфраструктуре и уничтожает местные растения.
Похолодание, ставшее самым сильным как минимум с 2010 года, уже сменилось потеплением, и часть рептилий, которых не успели собрать, начала приходить в себя. Власти допускают отстрел или усыпление игуан на частной территории, но запрещают держать их как домашних животных.
