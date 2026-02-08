Власти Флориды уничтожили тысячи замерзших зеленых игуан

Во Флориде усыпили более пяти тысяч игуан после резкого похолодания

Во Флориде после резкого похолодания власти усыпили более пяти тысяч игуан. Об этом сообщило The Guardian .

Из-за падения температуры ниже нуля зеленые игуаны начали замерзать, теряли подвижность и буквально падали с деревьев. Власти разрешили их экстренный отлов, и за два дня жители и службы по борьбе с вредителями сдали 5 195 рептилий, которых затем гуманно усыпили.

Большинство игуан собрали на юге штата, в том числе в районах Санрайз, Текеста, Форт-Майерс и во Флорида-Кис. В комиссии напомнили, что зеленые игуаны — инвазивный вид, который вредит инфраструктуре и уничтожает местные растения.

Похолодание, ставшее самым сильным как минимум с 2010 года, уже сменилось потеплением, и часть рептилий, которых не успели собрать, начала приходить в себя. Власти допускают отстрел или усыпление игуан на частной территории, но запрещают держать их как домашних животных.

