Владельца танкера «Волгонефть-239» могут признать банкротом

Компанию «Волгатранснефть», которая владеет танкером «Волгонефть-239», могут признать банкротом. Как выяснили «Известия» , с таким требованием выступило ЗАО «Волга-бункер». Обе эти компании имеют признаки аффилированности.

В июне 2022 года компания «Волга-бункер» продала «Волгатранснефти» шесть танкеров за 6,5 миллионов рублей. Эта сумма кажется заниженной как минимум на порядок.

Однако суда не были оплачены в установленный срок — до 31 декабря 2022 года. Арбитражный суд признал претензии «Волга-бункер» обоснованными, и «Волгатранснефть» не стала их оспаривать. Иск о банкротстве «Волгатранснефти» «Волга-бункер» подала только после аварии в Керченском проливе, когда танкер «Волгонефть-239» сел на мель и вызвал разлив мазута.

Как выяснили «Известия», компании «Волга-бункер» и «Волгатранснефть», возможно, принадлежат одним и тем же лицам. В разное время генеральным директором обеих компаний был Андрей Сураев. Он возглавлял «Волгатранснефть» до 2012 года, а затем перешел в зарегистрированную тогда же «Волга-бункер», где оставался генеральным директором до 2023 года. Обе компании имеют одного и того же регистратора, который ведёт реестр их акционеров.

Кроме того, как выяснили «Известия», конечным бенефициаром обеих компаний может быть бизнесмен Игорь Шавва.

В акватории Черного моря 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение два танкера — «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». В результате аварии в море произошел разлив «тяжелого» топочного мазута.

Ранее сотрудники Морспасслужбы завершили откачку большей части нефтепродуктов с танкера «Волгонефть-239», который затонул в Керченском проливе. Сейчас они приступают к завершающему этапу очистки. В рамках финальной фазы специалисты соберут мазут с танкера с помощью ручных насосов.