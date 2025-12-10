Вице-премьер Патрушев встретился с победителями первого конкурса грантов президентского фонда природы

«Я уверен, что ваши начинания сыграют значимую роль в сохранении биоразнообразия и развитии природных территорий нашей страны. Результаты вашей работы станут не только демонстрацией реальной заботы об окружающей среде, но и помогут сформировать у граждан, особенно у молодого поколения, внимательное отношение к ее уникальным ценностям», — подчеркнул Дмитрий Патрушев.

На стадии отбора было зарегистрировано свыше 1,6 тысячи заявок со всех уголков России, что стало абсолютным рекордом по количеству проектов, когда-либо представленных на подобные конкурсы. Из этого числа было одобрено 164 проекта. Большинство из них начали реализовываться с 1 сентября текущего года.

Проекты охватывают различные направления. Например, участники занимаются созданием первого в России центра реабилитации дельфинов, защитой природной среды в Арктической зоне, определяют источники загрязнения и очищают прибрежные территории с использованием технологий дистанционного зондирования Земли и искусственного интеллекта, а также создают условия для восстановления популяций лошади Пржевальского и европейского зубра. Кроме того, в рамках представленных на встрече инициатив планируется обустройство экологической инфраструктуры на территории природного парка в Республике Башкортостан, а в Оренбургской области пройдет серия образовательных мероприятий, посвященных сохранению редких видов флоры и фауны.

Грантополучатели встретились с вице-премьером и вместе осмотрели экспозицию XIX Международного фестиваля дикой природы «Золотая черепаха», который также вошел в число проектов-победителей. По завершении встречи Дмитрий Патрушев заверил, что при необходимости победителям конкурса будет оказана методическая поддержка со стороны федеральных органов. Более того, Заместитель Председателя Правительства предложил сделать такие встречи регулярными для обсуждения текущих инициатив и мониторинга прогресса в реализации проектов.

В настоящее время проходит отбор участников для второго конкурса, результаты которого будут объявлены в феврале следующего года.