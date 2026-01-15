Вице-премьер Дмитрий Патрушев провел совещание по организации системы ТКО на Кубани

Вице-премьер Дмитрий Патрушев посетил Краснодарский край, где провел совещание, на котором обсуждался ход реализации нацпроекта «Экологическое благополучие» в регионе. В совещании принимали участие замглавы Минприроды РФ Денис Буцаев, губернатор Вениамин Кондратьев, гендиректор РЭО Ирина Тарасова и другие.

«На Кубани развиваются многие направления экономики, а сам регион посещает огромное количество туристов. В результате здесь ежегодно образуется порядка 40% общего объема твердых коммунальных отходов Южного федерального округа. Учитывая это, конечно же, необходимо выстраивать работу таким образом, чтобы не допустить рисков возникновения „мусорных коллапсов“, в том числе в периоды активного роста туристического потока», — сказал Патрушев.

В ближайшие три года регион приобретет свыше 13 тысяч контейнеров, обустроит более 2 тысяч площадок под них и закупит 160 единиц спецтехники. Улучшать материально-техническую базу позволяет программа льготного лизинга, Кубань входит в число ее наиболее активных участников. Также в 2026 году краевые власти полностью завершат работу по оснащению площадок сбора отходов системами фотофиксации.

Отдельно были затронуты вопросы развития инфраструктуры обращения с отходами. На КПО «Копанской» до конца января введут в эксплуатацию полигон захоронения мощностью 600 тысяч тонн в год. В дальнейшем здесь же появится объект утилизации мощностью 300 тысяч тонн ТКО.

«В рамках первого этапа реализации проекта КПО „Копанской“ предстоит реконструировать существующий полигон. Будет построена новая карта размещения отходов, очистные сооружения, системы сбора и отвода фильтрата. На втором этапе планируется строительство комплекса по утилизации и размещению отходов. Реализация проекта позволит осуществлять обращение с 26 процентами отходов на Кубани», — сказал Буцаев.