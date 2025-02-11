Вильфанд предупредил о похолодании в центре России в субботу

Вильфанд: температура в центре России опустится ниже нормы впервые в 2025 году

В ближайшую субботу, 15 февраля, в центре европейской России температура воздуха впервые в 2025 году опустится ниже климатической нормы, похолодает до -13 градусов. Об этом РИА «Новости» сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, в тыл циклона к востоку от европейской части России прогнозируется вхождение холодных воздушных масс.

«В субботу температура будет -8... -13 градусов. Дневная температура — -6... -11», — сказал синоптик

Вильфанд подчеркнул, что температура в центре европейской России с 15 февраля будет ниже нормы впервые в 2025 году.

На один градус, немного, но все-таки ниже», — добавил метеоролог.

Ранее москвичей предупредили о повышенном атмосферном давлении на выходных. Днем ранее, 10 февраля, давление фиксировали на отметке в 765 миллиметров ртутного столба.