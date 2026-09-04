Ветврач Руденко призвал не кормить и не трогать лис в лесу

Лиса обычно избегает человека и редко представляет прямую угрозу. При встрече с животным не следует приближаться к нему, кормить или пытаться сфотографировать, рассказал ветеринар Андрей Руденко, пишет «Газета.Ru» .

Руденко пояснил, что подкормка приучает лис выходить к людям. Это повышает риск конфликтов и распространения заболеваний.

Здоровая лиса обычно быстро уходит или держится на расстоянии. Если животное не боится человека, дезориентировано, агрессивно, кружит или подходит слишком близко, следует спокойно уйти и сообщить о нем в профильные службы.

Не нужно прогонять лису руками, загонять в угол или подпускать к ней собак. Если животное не уходит, стоит говорить громким голосом, сохранять уверенную позу и медленно увеличивать дистанцию.

Главная опасность при контакте с лисой связана с укусом и возможной передачей инфекций. После укуса или попадания слюны дикого животного необходимо как можно быстрее обратиться за медицинской помощью, передает kp.ru.