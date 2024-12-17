Валентина Матвиенко раскритиковала «мусорную реформу»
Матвиенко подвергла критике мусорную реформу и регоператоров
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что возлагавшиеся надежды на «мусорную реформу» не оправдались. Об этом она заявила на заседании Совета законодателей России.
Спикер Совфеда считает, что деятельность региональных операторов не подвергается должному контролю. По мнению Матвиенко, должна была быть выстроена система по сбору, сортировке, переработке и утилизации отходов.
«Однако на деле все забуксовало. Региональные операторы, получающие сотни миллиардов рублей доходов, оказались фактически никому не подотчетны», — сказала она.
При этом председатель Совфеда отмечает, что последние полгода начались положительные изменения по этому направлению. При министерстве природы создали федеральный штаб.
Региональные штабы, функционирующие в каждом субъекте России, возглавляют местные губернаторы.
«Теперь у нас есть полная картина по каждому региону: что, сколько и откуда», — добавила Матвиенко.
Сейчас, по данным Матвиенко, в России не хватает 172 тысячи контейнерных площадок, 423 тысячи контейнеров и более полутора тысяч единиц спецтехники. Чтобы решить эти проблемы, в Госдуму внесли законопроекты о спецтранспорте для вывоза отходов, о контейнерных площадках, об обращении со строительными отходами.
Ранее директор РЭО Денис Буцаев заявил, что с начала мусорной реформы ежегодно начали утилизировать более шести миллионов тонн отходов.