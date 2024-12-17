Валентина Матвиенко раскритиковала «мусорную реформу»

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что возлагавшиеся надежды на «мусорную реформу» не оправдались. Об этом она заявила на заседании Совета законодателей России .

Спикер Совфеда считает, что деятельность региональных операторов не подвергается должному контролю. По мнению Матвиенко, должна была быть выстроена система по сбору, сортировке, переработке и утилизации отходов.

«Однако на деле все забуксовало. Региональные операторы, получающие сотни миллиардов рублей доходов, оказались фактически никому не подотчетны», — сказала она.

При этом председатель Совфеда отмечает, что последние полгода начались положительные изменения по этому направлению. При министерстве природы создали федеральный штаб.

Региональные штабы, функционирующие в каждом субъекте России, возглавляют местные губернаторы.

«Теперь у нас есть полная картина по каждому региону: что, сколько и откуда», — добавила Матвиенко.

Сейчас, по данным Матвиенко, в России не хватает 172 тысячи контейнерных площадок, 423 тысячи контейнеров и более полутора тысяч единиц спецтехники. Чтобы решить эти проблемы, в Госдуму внесли законопроекты о спецтранспорте для вывоза отходов, о контейнерных площадках, об обращении со строительными отходами.

Ранее директор РЭО Денис Буцаев заявил, что с начала мусорной реформы ежегодно начали утилизировать более шести миллионов тонн отходов.