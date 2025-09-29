В устав Российского экологического оператора внесли изменения

Правительство приняло изменения в Положение о наблюдательном совете и в Устав Российского экологического оператора (РЭО).

«Теперь, если инвестор вкладывает средства в проект по созданию нового объекта обработки или переработки отходов, то РЭО может поручиться за него при финансовых обязательствах свыше 100 млн рублей только после одобрения Наблюдательным советом, — пояснили в пресс-службе компании. — Если финансовые обязательства меньше этой суммы, то решение об одобрении сделки принимает Правление».

Также добавлена возможность предоставления займов компаниям, участником которых выступает не только РЭО, но и ее дочерние общества.

Изменения внесены в постановление Правительства РФ от 4 апреля 2019 года № 396.

Российский экологический оператор помогает запускать новые объекты по обращению с отходами, предоставляя инвесторам поручительства по кредитам. Если компания не сможет вовремя расплатиться с банком, РЭО берет на себя часть финансовых обязательств — как правило, до 50–70% суммы займа вместе с процентами. Такой механизм делает кредиты для бизнеса доступнее, снижает риски для банков и позволяет быстрее строить в регионах сортировочные комплексы, мощности по переработке отходов.